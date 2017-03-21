Решение о возбуждении уголовного дела против адвоката Полозова ожидается в конце марта

Решение о возбуждение уголовного дела против адвоката Николая Полозова ожидается по окончании доследственной проверки – в конце марта. При этом адвокат добавил, что подобные действия силовиков в отношении него – это попытка «выдавить» его из Крыма.

я«Я уже второй раз посещаю СК, ранее я давал объяснения, сегодня были уточняющие вопросы относительно того, когда я оказывал юридическую помощь Умерову, в чем она заключалась. Я пояснил, что представлял его интересы в Киевском райсуде Симферополя, в Верховном суде Крыма. Срок доследственной проверки – до конца марта, после чего следователь должна принять процессуальное решение: либо возбуждать уголовное дело в отношении меня по статье 308, либо нет. Санкция по этой статье небольшая. Сам факт наличия уголовного дела – это, конечно, будет очень неприятно. Это может повлечь лишение статуса адвоката и это может отразиться на не только на Умерове, но и на других моих подзащитных, в частности Ахтеме Чийгозе», – сказал Полозов в комментарии Крым.Реалии.

6 марта адвокат Николай Полозов уже давал объяснения в рамках доследственной проверки в главном управлении российского Следственного комитета по Крыму.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.