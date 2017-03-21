Военные учения в Крыму носят наступательный характер – эксперт

Во время учений в аннексированном Крыму российские десантники отрабатывали наступательные боевые действия, которые потенциально могут быть использованы в направлении материковой Украины. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Там (в Крыму – КР) высадился воздушный десант, там высаживалась дивизия. Другая батальонная тактическая группа высаживалась с моря. И то, и другое – это очевидно совершенно наступательные боевые действия в глубине обороны противника», – сказал он.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F313626322&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учения проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Вооруженный сил Украины заявили, что все учения, которые проходят на территории аннексированного Крыма являются незаконными.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».