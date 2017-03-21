Российский «Сбербанк» принял решение о выходе с украинского рынка

Крупнейший в России коммерческий банк «Сбербанк», подконтрольный государству, рассматривает варианты скорейшего выхода с украинского рынка, заявил председатель его правления Герман Греф.

По его словам, банк рассчитывает в этом на поддержку со стороны властей Украины.

Он также назвал дискриминационным решением запрет украинской «дочке» этого банка на вывод капитала за пределы Украины.

Такое мероприятие в Украине ввели на прошлой неделе как санкции сроком на один год по дочерним компаниям российских банков, подконтрольных государству. Речь идет о публичное акционерное общество «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк». Причиной стало то, что материнские структуры этих банков в России начали признавать незаконные «документы», изданные неподконтрольными Украине самовольно созданными органами на оккупированных частях Донбасса.