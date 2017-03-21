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Начальником департамента городского хозяйства Симферополя назначили бывшего замглавы Феодосии

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Бывший заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Феодосии Юрий Тимонов возглавит департамент городского хозяйства Симферополя. Об этом 21 марта сообщил глава городской администрации Геннадий Бахарев.

«Сегодня я представлю Юрия Анатольевича коллективу. Он не новый человек в ДГХ, работал и ранее в городе, в управлении на тот момент. В последнее время работал у меня помощником, который отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Также испытательный срок, минимум три месяца. Пока то, что есть в планах у Юрия Анатольевича, совпадает с моим видением. Он предложил, прежде всего, систему контроля», – сказал Бахарев, сообщает Крыминформ.

До аннексии Юрий Тимонов работал начальником управления, заместителем начальника городского хозяйства Симферопольского городского совета, заместителем председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре. С 21 сентября 2015 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Феодосии, где курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и управления капитального строительства.

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