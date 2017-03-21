Начальником департамента городского хозяйства Симферополя назначили бывшего замглавы Феодосии

Бывший заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Феодосии Юрий Тимонов возглавит департамент городского хозяйства Симферополя. Об этом 21 марта сообщил глава городской администрации Геннадий Бахарев.

«Сегодня я представлю Юрия Анатольевича коллективу. Он не новый человек в ДГХ, работал и ранее в городе, в управлении на тот момент. В последнее время работал у меня помощником, который отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства. Также испытательный срок, минимум три месяца. Пока то, что есть в планах у Юрия Анатольевича, совпадает с моим видением. Он предложил, прежде всего, систему контроля», – сказал Бахарев, сообщает Крыминформ.

До аннексии Юрий Тимонов работал начальником управления, заместителем начальника городского хозяйства Симферопольского городского совета, заместителем председателя Республиканского комитета Автономной Республики Крым по строительству и архитектуре. С 21 сентября 2015 года исполнял обязанности заместителя главы администрации Феодосии, где курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и управления капитального строительства.