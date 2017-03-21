Украинское Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц спустя год после создания недоукомплектовано, однако достигло «функциональной способности». Об этом Крым.Реалии 21 марта рассказал первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

«У нас в управлении, которое по штатному расписанию предполагает наличие 11 квалифицированных специалистов, работает сегодня четыре. Объем задач, который стоит перед 11 людьми не меняется от того, что нас четверо. Людей не хватает, но уже 80 человек числится в штате министерства, часть проходит обучение, часть – проверку, но в целом уже функциональная способность министерства достигнута», – сказал замминистра.

Он добавил, что Херсонский сектор функционирует в полном объеме. Министерство обеспечено помещением в Киеве.

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в августе 2016 года объявило конкурс на замещение вакантных должностей государственных служащих.

20 апреля 2016 года Кабмин Украины утвердил создание Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Позже Кабинет министров Украины создал три территориальных управления Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

За прошедший год в министерстве не раз заявляли о возникающих проблемах в обеспечении и невозможности функционирования ведомства в полном объеме.