Полиция в Москве отпустила журналиста Цимбалюка и аспиранта МГУ

Полиция в Москве отпустила задержанных украинского журналиста УНИАН Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.

«Спасибо всем кто переживал, нас отпустили», – сообщил Цимбалюк на своей странице в Facebook.

«В течение трех часов мы находились в этом отделении полиции. В это время с каждым отдельно провели допрос. Сказали, что мы обязаны в такой ситуации дать объяснения, что я и сделал. Они хотели, чтобы это было в письменной форме, но согласно ст. 51 Конституции России я этого делать не обязан, и отказался. Поэтому написал им, чтобы читали информационное агентство УНИАН и смотрели «1+1». После этого уполномоченный провел со мной более тесный допрос в течение 10 минут. Я его записал, он у меня есть на диктофоне», – рассказал Цимбалюк, сообщает УНИАН.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беце на своей странице в Twitter написала, что задержание Цимбалюка в Москве – это «провокация России».

В комментарии УНИАН, Министерство иностранных дел России заявило о намерении выяснить обстоятельства задержания в Москве корреспондента Романа Цимбалюка и оператора телеканала «1+1» Никиты Бородина.

В Москве вечером, 21 марта, российская полиция задержала украинского журналиста Романа Цимбалюка, когда он брал интервью у аспиранта МГУ, который накануне вывесил из окна самодельный флаг Украины во время митинга по случаю годовщины «воссоединения Крыма с Россией».