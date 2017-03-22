Советника председателя Белогорского района уволили в связи с «утратой доверия»

По представлению российской прокуратуры Крыма уволили с должности советника председателя Белогорского райсовета в связи с «утратой доверия».

«Установлено, что советник председателя по вопросам муниципальной собственности трудоустроилась в муниципальное предприятие по совместительству. При этом о возможном конфликте интересов, связанном с лоббированием интересов этого предприятия, не уведомила», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В феврале российская прокуратура Крыма отчиталась, что за 2016 год, по результатам реагирования ведомства, были досрочно прекращены полномочия 12 депутатов.

В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон,регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия. Документ был инициирован назначенным Кремлем прокурором полуострова Натальей Поклонской.