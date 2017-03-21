На суде по «делу Чийгоза» дал показания первый свидетель защиты

На 90-м заседании по «делу Чийгоза» 21 марта сторона защиты начала стадию представления доказательств в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма. Об этом сообщил адвокат задержанного Николай Полозов.

По его словам, первым свидетелем защиты был Заир Смедляев.

«В ходе первой части заседания он дал показания о событиях 25 и 26 февраля. Подробно рассказал о проведении 26 февраля не митинга, а пикета около здания Верховной Рады Автономной Республики Крым...Ахтему Чийгозу не давались никакие показания связываться с региональными Междлисами, как ранее заявляли засекреченные свидетели. И он не принимал участие в организации пикета у здания Верховной Рады», - сказал Полозов.

Также адвокат добавил, что по словам свидетеля, утром 26 февраля у здания Верховной Рады Крыма уже были сторонники партии «Русское единство», хотя их массовое мероприятие планировалось на 14:00.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.