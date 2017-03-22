Радио Крым.Реалии: Крым. Дороги сползают к морю

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о новой волне оползней и смещении горных пород в Крыму. На симферопольской трассе по дороге из Инкермана на Бельбек, из-за течения подводных вод, образовался масштабный оползень который заблокировал работу трассы. Ранее оползень сошел на мысе Фиолент и в Ялте. С чем связано активное образование оползней? Как сегодня эту проблему решают в Крыму?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с бывшим заведующим сектором инженерно-геологических и инженерно-гидрогеологических исследований Крымского отделения Украинского государственного геологоразведочного института Николаем Швырло и доктором географических наук, директором Института географии ТНУ им. В.И. Вернадского Дмитрием Николаенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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