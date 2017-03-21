Бывший посол США в Украине: Европа и Америка должны сохранить санкции против России

Европа и Соединенные штаты должны сохранять санкции против России. Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

«В нынешней ситуации я бы хотел введения дополнительных санкций относительно России по поводу ее действий на Донбассе и в Крыму. Но надеюсь, администрация Трампа подтвердит желание сохранить санкции», – сказал Пайфер.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».