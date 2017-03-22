Детей-переселенцев из Крыма приглашают на отдых в Кипр

В Министерстве образования и культуры Кипра заявили о готовности принять на отдых детей-переселенцев из Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Министр образования и культуры Республики Кипр Костас Кадис выразил готовность кипрской стороны принять детей временно перемещенных лиц из Украины на летний период в детских лагерях Министерства, которое он возглавляет», – отметили в украинском министерстве.

В прошлом году сообщалось, что в Карпатах открыли благотворительный лагерь для детей-переселенцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».