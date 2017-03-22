В Крыму анонсировали суд по делу «крымского диверсанта» Захтея

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на 22 марта анонсировали проведение суда по обжалованию продления ареста крымского «диверсанта» Андрея Захтея. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил адвокат задержанного Алексей Ладин.

«22 марта 2017 года в 10 часов в Верховном суде Крыма состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на очередное продление стражи Андрею Захтею», – написал Ладин.

В начале марта Андрей Захтей, задержанный по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году, заявил о желании выйти из российского гражданства.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.