В районе строительства Керченского моста заявили о находке фрагмента античной скульптуры

В районе строительства Керченского моста археологи обнаружили крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины – предположительно, изображение головы древнегреческого божества. Об этом 22 марта сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», –заявил начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

16 марта инфоцентр «Крымский мост» выпустил альманах о первом годе строительства Керченского моста.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.