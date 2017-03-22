В Крыму сообщают об увеличении смертности в результате ДТП

В прошлом году число людей, погибших в ДТП на дорогах Крыма, возросло на 9%. Об этом говорится в проекте отчета за 2016 год подконтрольного Кремлю министра внутренних дел Крыма Сергея Абисова, сообщают крымские СМИ.

«Возросло количество ДТП (на 16% – с 1 765 до 2 052), увеличилось число погибших (на 9% – с 343 до 374) и травмированных лиц (на 17% – с 2 330 до 2 736)», – говорится в тексте доклада.

20 марта сообщалось об аварии с участием автобуса детского центра «Артек».

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.