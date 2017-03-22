Украинский экс-депутат заявил, что Россия начала готовить захват Крыма в 2005 году

ФСБ России начала готовить аннексию Крыма еще в 2005 году, после Оранжевой революции. Об этом в интервью российскому изданию «Медуза» заявил лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач.

Он утверждает, что за подготовкой захвата Крыма стоял Николай Патрушев, который в 2005 году был директором ФСБ, а сейчас является секретарем Совета безопасности России.

При этом Грач не привел подробностей о том, что именно делал Патрушев, но отметил, что в 2005-м именно он все «понял первый, а остальные в игры играли».

«Если бы ФСБ не начала действовать в 2005 году, то «в Крыму уже стоял бы американский флот», – заявил Грач в интервью.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».