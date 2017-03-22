На середину апреля в Украине анонсировали выход фильма о Джамале

В середине апреля в прокат выйдет музыкальный документальный фильм «Джамала.UA». Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе национального центра Александра Довженко.

В пресс-службе отметили, что лента снималась независимым режиссером Анной Акулевич с согласия Джамалы, но без ее контроля.

«Джамала.UA» – фильм-портрет, который открывает другую сторону Джамалы без грима, света прожекторов и игры на камеру. Картина поднимает завесу над привычным сценическим и телевизионным образом певицы, позволяя увидеть живого человека с его характером и принципами, сомнениями и усталостью, слабостями и нежностью, но такую же преданную главному делу своей жизни – музыке», – говорится в сообщении.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.