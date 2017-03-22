Сеть Twitter заблокировала более 376 тысяч аккаунтов за «пропаганду терроризма»

В сети микроблогов Twitter 21 марта заявили, что во второй половине 2016 года заблокировали более 376 тысяч аккаунтов за «пропаганду терроризма». Таким образом, этот показатель вырос на 60% по сравнению с предыдущим полугодовым периодом. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Последняя волна блокировок довела общее количество заблокированных аккаунтов до 636 тысяч с августа 2015 года, когда Twitter активизировал борьбу с «насильственным экстремизмом», –говорится в сообщении компании.

Twitter, Facebook и другие социальные сети находились под давлением со стороны правительств многих стран мира. Они настаивают на блокировании боевиков, использующих платформы для привлечения новых членов экстремистских группировок и координации нападений.

Сеть Twitter впервые указала на существование правительственных запросов блокировки сообщений, размещенных журналистами и новостными организациями. Согласно обнародованным данным, Турция является самой активной страной в стремлении удалить сообщения средств информации.