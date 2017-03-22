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В Крыму прекратили мониторинг оползневой обстановки – эксперт

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Крым один из наиболее оползне опасных регионов бывшего СССР, однако после аннексии там перестали мониторить ситуацию, и нет программы борьбы с оползнями. Об этом 22 марта в утреннем эфире Радио Крым.Реалии заявил бывший заведующий сектором инженерно-геологических и инженерно-гидрогеологических исследований Крымского отделения Украинского государственного геологоразведочного института Николай Швырло.

«Вся работа противооползневых служб должна быть направлена на предупреждение таких явлений. Это мониторинг оползневой активности,а он не ведется», – сказал Швырло.

Он утверждает, что оползневые процессы на полуострове активизируются в результате «интенсивной эксплуатации природных ресурсов человеком». Например, никто не выполняет исследования, перед освоением участков под индивидуальное строительство.

«Больше 50 процентов оползней всех в Крыму, они связаны с инженерной активностью человека, подрезке склонов, нагрузкой» –добавил эксперт.

На полуострове после зимы активизировались оползневые процессы. На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с начала марта ограничили движение. Оползень разрушил участок дороги. Жители приморского парка Ялты протестуют против строительства многоэтажки, так как из-за нее рушатся соседние дома. Оползни активизировались на мысе Фиолент.

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