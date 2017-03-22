Журнал «Территория Крым» усовершенствуют для зарубежной аудитории – украинские власти

В Киеве планируют усовершенствовать журнал «Территория Крым» для подачи его зарубежной аудитории. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

«Во время презентации результатов экспертного обсуждения работы

с иностранными аудиториями, было отмечено большое количество вызовов, с которыми сталкивается Украина. Это и низкая актуальность крымского вопроса для западных аудиторий, и эффективность российской пропаганды, и отсутствие четко сформулированных ответов на вопросы относительно настоящего и будущего Крыма. Эти вопросы могут быть интересны зарубежным аудиториям», – отметили в украинском министерстве.

В ведомстве добавили, что лицом следующего номера должна стать

крымскотатарская исполнительница и победительница прошлогоднего конкурса «Евровидение» Джамала. Среди актуальных тем, которые будут освещены в третьем номере журнала: рассмотрение иска Украины к России в Гааге, недоступность медицинских услуг для граждан Украины, которые официально отказались от российского гражданства и судьба Генуэзской крепости в Судаке.

Первые два номера журнала «Территория Крым» вышли в прошлом году. В 2017 году Министерство информационной политики Украины планирует продолжить его выпуск. Целью создания редакционной коллегии журнала является повышение прозрачности работы Министерства

и привлечение крымского журналистского сообщества к созданию качественных и актуальных материалов.