В ООН почтили память умершего посла России Чуркина

В зале Генеральной Ассамблеи ООН 21 марта минутой молчания почтили память умершего месяц назад посла России в ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Дипломаты из 193 стран-членов ООН провели траурную церемонию в присутствии жены дипломата Ирины и его сына Максима.

Назвав российского коллегу «дорогим другом», президент Генеральной ассамблеи Питер Томсон заявил, что «в театре дипломатии посол Чуркин был гигантом, глубоким и красноречивым интеллектуалом с острым умом».

Заместитель посла ООН в Германии Юрген Шульц отметил, что то, как Чуркин выполнял свою работу, сделало его «знаковой фигурой».

«В мире дипломатии нет большего комплимента, чем уважать тех, с кем не согласен. Посол Чуркин заслужил это уважение со стороны всех, независимо от политических разногласий», – добавил немецкий дипломат.

Посол России в ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. Утром того дня ему стало плохо в рабочем кабинете в Нью-Йорке, он был госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь.