В Крыму приняли закон о режиме тишины

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 22 марта принял во втором чтении закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», который действует на территории полуострова.

Согласно этому закону, в Крыму обязаны соблюдать режим тишины с 23.00 до 7.00 в будни и с 19.00 до 10.00 в праздники, сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Объектами, на которых должен соблюдаться режим тишины, признаны многоквартирные дома с придомовыми территориями, зоны застройки индивидуальными домами, территории образовательных, учебных, санаторных и других учреждений», – говорится в сообщении.

К действиям, нарушающим тишину, крымские депутаты отнесли «крики, использование звукопроизводящих устройств и ремонтные работы».

За нарушение режима тишины предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 тысячи рублей для физических лиц, и до 5 тысяч рублей – для юридических лиц.