Россия урезала Крыму финансирование на 1,5 миллиарда рублей

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 22 марта утвердил поправки к бюджету на 2017 год, которые уменьшили доходную и расходную части бюджета Крыма на 1,55 млрд рублей. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте крымского парламента.

Как сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», министр финансов полуострова Ирина Кивико заявила на заседании профильного комитета, что «на эту сумму подписано меньше поступлений по федеральной целевой программе».

В конце декабря 2016 года в аннексированном Крыму приняли бюджет на 2017 год, отчитавшись о «рекордном» будущем росте доходов. Согласно принятому документу, доходная часть казны полуострова составит почти 132 миллиарда рублей, а расходная – без малого 135 миллиардов рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».