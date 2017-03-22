Чубаров: санкций против России недостаточно для возвращения Крыма

Действующие санкции против России недостаточны для того, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права. Об этом 22 марта заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает пресс-служба украинской парламентской фракции «Блок Петра Порошенко».

«Сегодня санкции против России действуют, но они недостаточны для того, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права. Поэтому еще должно быть введено эмбарго на энергоносители, добываемые на территории России, например, нефть; также должно быть осуществлено отключение банковской системы России от Swift», – заявил Чубаров.

По его словам, президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров только в том случае, если почувствует еще большую угрозу для себя лично, чем угроза освобождения Крыма сегодня.

«Путин не хочет покинуть Крым, потому что для него это не только политическая, но и, возможно, физическая смерть. Поэтому предстоит еще большая угроза, а эта самая большая угроза – это распад России. То есть, Запад должен заставить Россию уйти из Крыма перед угрозой еще больших для них угроз», – добавил Чубаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости»