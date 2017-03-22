Верховный суд России оставил в силе приговор обвиняемой в связях с исламистами

Верховный суд России 22 марта оставил в силе приговор Варваре Карауловой, осужденной на четыре с половиной года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к радикальной группировке «Исламское государство». Об этом сообщает Радіо Свобода.

Приговор Карауловой объявили 22 декабря прошлого года.

Представители защиты обжаловали решение суда, назвав приговор слишком суровым. Сторона обвинения требовала для Карауловой пять лет лишения свободы. Сама девушка просила суд о снисхождении. До этого она отказалась от прежних показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.

Студентку философского факультета Московского государственного университета Варвару Караулову (сменила имя на Александру Иванову) задержали в июне прошлого года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. В ноябре в отношении нее возбудили уголовное дело.

Родители Карауловой объясняют ее действия влюбленностью в вероятного вербовщика «Исламского государства».