Россия проводит в Крыму политику культурных чисток и расовой дискриминации – МИД Украины

На территории аннексированного Крыма Россия продолжает проводить политику культурных чисток и расовой дискриминации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека. Тезисы выступления Кислица опубликовал на своей странице в Twitter.

По его словам, Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало в Крыму факты выбивания признаний у задержанных лиц с помощью пыток и жестокого обращения.

«В Крыму есть определенные группы лиц, которые подвергаются принудительному психиатрическому удержанию», – добавил Кислица.

По его словам, чтобы скрыть факты нарушения прав человека, российские власти отказывает в доступе на территорию Крыма экспертов для проведения международного мониторинга.

«Оккупационная власть России должна обеспечить доступ международного мониторинга в Крым во исполнение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 и 71/205», – подытожил заместитель министра иностранных дел Украины.

Накануне Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Крыму, а также российской милитаризацией полуострова.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».