Уральский университет обещает принимать абитуриентов из Судака без сдачи ЕГЭ

Выпускники школ Судака с нового учебного года смогут поступить в Уральский государственный педагогический университет без результатов Единого государственного экзамена. Абитуриентам достаточно сдать классические экзамены на интересующее направление, сообщили в пресс-службе российского университета.

«В будущую приемную кампанию в Уральском университете ожидают принять около десяти жителей Судака. Помимо педагогического университета, с крымскими школьниками встречались представители Свердловского областного педагогического колледжа, Уральского государственного медицинского университета, Свердловского областного медицинского колледжа, Уральского государственного колледжа им. И.И.Ползунова, Уральского радиотехнического колледжа им. А.С.Попова», – отметили в пресс-службе.

По словам заместителя губернатора Свердловской области России Павла Крекова, между Средним Уралом и Судаком «налажено продуктивное сотрудничество. С появлением в Судаке новых детских садов и школ растет потребность в квалифицированных учителях и воспитателях».

С 2016 года поступить в украинские ВУЗы могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).



