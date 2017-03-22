В Севастополе экс-чиновников приговорили к колонии и миллионным штрафам за коррупцию

В Севастополе бывшего заместителя начальника отдела госучреждения «Южное региональное управление жилищного обеспечения» и его подчиненного приговорены к более чем 7 и 5 годам колонии по обвинению в коррупции. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба российского Следкома по Севастополю.

«Следствием и судом установлено, что весной 2015 года военнослужащий в установленном законом порядке предоставил в отдел по Севастополю ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» пакет документов о включении его в список на предоставление жилья. Представители учреждения в ходе личных бесед сообщали, что жилье отсутствует, затягивая процесс оформления документов. Спустя время заместитель начальника отдела и ведущий документовед предложили военнослужащему посодействовать в выделении квартиры, но только на условии передачи им 155 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что указанных лиц задержали в ноябре 2015 года «после передачи им части указанной суммы, которую они заранее распределили между собой».

Приговором суда заместителю начальнику отдела по Севастополю назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 1 миллиона 550 тысяч рублей.

Его бывшего подчиненного Нахимовский суд приговорил к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 1 миллиона 550 тысяч рублей.

Также они лишены права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на срок 3 года, отметили в ведомстве.