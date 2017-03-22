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Кобзон назвал ошибкой идею послать Юлию Самойлову в Киев на «Евровидение»

Первый заместитель председателя Госдумы России по культуре Иосиф Кобзон

Первый заместитель председателя Госдумы России по культуре Иосиф Кобзон

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Российский певец, первый заместитель председателя Госдумы России по культуре Иосиф Кобзон, заявил, что посылать певицу Юлию Самойлову в Киев на конкурс «Евровидение» «было ошибкой». Об этом Кобзон заявил 22 марта российскому агентству ТАСС, комментируя решение Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса.

«Я предупреждал – не давайте возможность ерничать и русофобствовать этим негодяям. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка – и Первого канала, и Министерства культуры. Нельзя было подставлять нашу девочку под злобствующие крики и высказывания в адрес нашей страны», – сказал Кобзон.

На вопрос, должна ли Россия реагировать на решение СБУ, Иосиф Кобзон ответил отрицательно. «Ничего не делать. Плевать на них триста раз, что еще сделаешь», – сказал первый заместитель председателя Госдумы России по культуре.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

В пресс-службе Первого канала заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» 2018 года.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.

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