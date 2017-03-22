В Конгрессе США проходят слушания на тему гибридной войны (трансляция)

На слушаниях в Конгрессе США 22 марта комитет Палаты представителей по вооруженным силам проводит слушания, посвященные «Эволюции гибридной войны и ведущим вызовам», сообщает «Голос Америки».

Радiо Свобода проводит ретрансляцию этих слушаний.

Свидетелями на слушаниях выступают эксперты ведущих исследовательских учреждений США: частной разведывательной компании RAND, Национального университета обороны США и Центра стратегических и международных исследований.

Среди прочего, эксперты поднимают вопросы использования Россией средств гибридной войны для получения доступа к европейским правительствам с целью продвижения интересов Москвы; действий, направленные на раскол НАТО, использования Россией операций в киберпространстве; необходимости создания США и их союзниками эффективных стратегий противодействия средствам гибридной войны.

Концепция гибридной войны неразрывно связывается с последними агрессивными действиями России против Украины и стран-членов НАТО в Балтике, Центральной и Восточной Европе и включает одновременное использование военных и невоенных средств, включая применение пропаганды, экономических, энергетических и политических средств воздействия.