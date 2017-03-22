Радио Крым.Реалии: Крымское детство с автоматом. Как Россия учит новую родину любить

В Крыму на выходных прошли массовые торжества, посвященные годовщине «присоединения» Крыма к России. На многих мероприятиях крымские дети пели патриотические песни и разыгрывали сценки с макетами оружия. Как военно-патриотическое воспитание влияет на детскую психику? С какой целью российское государство растит патриотов с младых ногтей? Что могут противопоставить родители в такой ситуации?

Об этом говорят в вечернем эфире Радио Крым.Реалии.

Гости эфира – украинский психолог Лариса Волошина и российский политолог Игорь Эйдман. Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.