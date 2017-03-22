Организаторы конкурса «Евровидение-2017» разочарованы решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Они планируют продолжить диалог с украинскими властями, чтобы все участники конкурса смогли беспрепятственно выступить на нем. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.

«Мы должны уважать местные законы принимающей страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, так как оно идет вразрез с духом конкурса и понятием инклюзивности, которое лежит в основе его ценностей», – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.