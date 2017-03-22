Прокуратура АРК начала расследование запрета на въезд в Крым Мустафе Джемилеву

Прокуратура Автономной Республики Крым по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту препятствования его депутатской деятельности, которое заключается в запрете въезда на территорию полуострова Крым сроком на пять лет. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Очевидно, что запрет, который осуществлен якобы с целью обеспечения обороноспособности, безопасности общественного порядка и защиты здоровья населения является безосновательным и противоречит всем нормам международного и национального законодательства», – говорится в сообщении.

В украинской прокуратуре отметили, что «такие действия незаконных органов Российской Федерации будут рассмотрены в ходе расследования указанного уголовного производства по статье 351 УК Украины и в дальнейшем – в международных судебных инстанциях».

2 марта 2017 года адвокат Марк Фейгин анонсировал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете на въезд в страну народному депутату Украины, лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

В 2014 году российские правоохранители вручили Мустафе Джемилеву сообщение о запрете на въезд на аннексированный полуостров. Аналогичный пятилетний запрет на въезд в Крым выдали председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

Также российские власти Крыма запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили этот запрет.