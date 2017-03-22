Украинский омбудсмен рассказала в Женеве о передаче заключенных из Крыма

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская рассказала в Женеве о недавней передаче осужденных из колоний аннексированного Крыма на материк, а также о перспективах сотрудничества с российским омбудсменом. Об этом шла речь в ее докладе на сессии Совета ООН по правам человека 22 марта. Текст обращения опубликовала пресс-служба Лутковской.

Она отметила, что российская сторона настаивала на проведении передачи на основе Конвенциии 1983 года о передаче осужденных лиц, которая определяет соответствующую процедуру для лиц, которые были осуждены на территории одного государства и хотят отбывать наказание на территории другого государства.

«Применение положений этой Конвенции в данном случае неприемлемо для украинской стороны, так как территория Крыма является территорией Украины, временно оккупированной Российской Федерацией, а также поскольку указанные лица были осуждены украинскими судами до оккупации. Поэтому Уполномоченная по правам человека Украины предложила альтернативный механизм для решения этой проблемы: путем применения ad hoc механизма», – отмечается в докладе.

Она также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с российским омбудсменом для проведения совместных контрольных посещений заключенных в местах лишения свободы России и Украины.

17 марта из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины передали 12 заключенных.

12 граждан Украины были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, до аннексии Крыма Россией. Они выразили желание на перемещение на украинский материк.