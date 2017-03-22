Нападения в Лондоне: премьер Британии в безопасности, полиция рассматривает инцидент как теракт

В результате нападений в столице Великобритании Лондоне, произошедших неподалеку от Вестминстерского дворца, где заседает парламент, премьер-министр страны Тереза Мэй не пострадала, сообщили в ее аппарате. Ее вывезли из здания парламента на автомобиле.

Полиция заявила, что рассматривает события на территории комплекса дворца и возле него как террористический акт, пока не появится другая информация.

Заседание Палаты общин, которое происходило в здании, прекратили.

Все обстоятельства инцидента пока не ясны. По словам полиции, одного из ее сотрудников у дворца ударили ножом, нападающего в ответ застрелили.

У здания парламента, как заявляли очевидцы, были слышны выстрелы. К комплексу дворца направились спецназовцы полиции со щитами.

Также, по сообщениям, на Вестминстерском мосту, который является популярным среди туристов местом для фотографирования здания Вестминстерского дворца и колокольни Биг-Бен, автомобиль наехал на прохожих. По словам и фотографиями свидетелей, на мосту лежат раненые люди, точное количество которых неизвестно. Один из автомобилей врезался в ограждение.

На место событий прибыл вертолет скорой помощи.

Инцидент произошел в первую годовщину терактов в столице Брюсселе Бельгии, где в результате взрывов в аэропорту и на одной из станций метро погибли 32 человека и более 320 были ранены.