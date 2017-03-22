Каждого пятого четвероклассника в Крыму учат основам православной культуры

Около 20% учащихся 4-х классов крымских общеобразовательных организаций изучают модуль «Основы православной культуры Крыма». Он входит в комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», введенный на полуострове в 2014 году. Об этом заявила подконтрольная Кремлю вице-премьер Крыма Алла Пашкунова.

«Модули необходимо открывать, даже если есть небольшие группы, идти навстречу желающим. Необходимо усилить информационную и индивидуально-разъяснительную работу среди родителей», – заявила Пашкунова. Целью курса она назвала «присоединение школьников к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры» и «становление патриотически настроенной личности будущего гражданина страны».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

