Психолог: ребенка можно защитить от российской пропаганды

Родители могут противостоять российской пропаганде в школах и детских садах в аннексированном Крыму, приучая детей к правильным ценностям. Таким мнением в вечернем эфире Радио Крым.Реалии поделилась украинский психолог Лариса Волошина.

«Разрыв между семьей и обществом крайне нежелателен для ребенка... Если родители начинают рассказывать ему, как оно есть на самом деле, а тем более в жесткой форме, безапелляционно – ведь оппонируют не ребенку, а пропаганде, которая ему сейчас внедряется – то ребенок вынужден хранить некую тайну... Необходимо выстраивать морально-ценностный конструкт. Учите ребенка, что предательство – это плохо, что любовь к Родине – хорошо, не спорьте (с пропагандой в школе – КР), ребенку больно. Но давайте ему понять, что есть другое мнение, отличающееся», – подчеркнула Волошина.

В аннексированном Россией Крыму с 16 по 18 марта отмечали массовыми концертами годовщину «присоединения Крыма к России».

Во время выступления в Севастополе девочки в военных гимнастерках, мальчики с автоматами в руках пели песни про «мою войну». Дети не только изображали расстрел присутствующих на концерте, но и бросали в публику воображаемые гранаты.

В Керчи к празднованию аннексии также привлекли школьников. Маленькая девочка, обернутая в российский триколор, в стихотворной форме восхваляла Россию, захватившую Крым.

В ялтинской школе учащихся выстроили на сцене, в руках у детей были таблички с надписями «Крым – это Россия». На фоне российского флага дети рассказывали ключевые моменты аннексии.

В Симферополе перед подконтрольными Кремлю депутатами Крыма также выступали дети. На сцене, во время одного из номеров, девочка пела жизнерадостную песню в окружении российских военных в балаклавах и с автоматами – прототипов так называемых «вежливых людей» или «зеленых человечков».

Участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине аннексии, принуждали детей и в соседней России. Руководителям школ в Санкт-Петербурге поступило требование от местной администрации «обеспечить участие команды школьников для праздника».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».