Госдума России одобрила ограничения на перевод средств за границу

Нижняя палата российского парламента – Государственная дума – одобрила в третьем и последнем чтении законопроект, который, в частности, ограничит возможность денежных переводов в Украину.

Документ касается переводов за пределы России через иностранные платежные системы без открытия банковского счета и предусматривает, что в случае, если иностранное государство вводит запрет на платежные системы, операторы которых зарегистрированы Центральным банком России, то переводы в такую страну могут идти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

В пояснительной записке к законопроекту прямо говорится о том, что он намерен «устранить негативные последствия» запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, который был введен в октябре 2016 года.

После принятия закона и в верхней палате, Совете федерации, подписи президента и вступления в силу дальше останутся возможными переводы средств через банки. Однако этим методом, который требует открытия банковских счетов, практически не пользуются те, кто находятся в России на заработках. Они являются главными клиентами небанковских платежных систем.

В октябре 2016 года Украина ввела расширенные санкции в отношении России. Под них попали и все российские платежные системы, которые работали и в Украине. После этого для внебанковского перевода средств между двумя государствами остались только международные платежные системы, которыми после вступления в силу нового закона также нельзя будет пользоваться.