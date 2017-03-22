Военная прокуратура Южного региона Украины во время досудебного расследования ряда уголовных производств выявила, что учреждение «Российский морской регистр судоходства», а также его украинское подразделение «Морской регистр судоходства в Украине» вели незаконную хозяйственную деятельность на территории аннексированного Крыма.

В ответ на обращение прокуратуры Министерство экономического развития и торговли Украины применило санкции и остановило внешнеэкономическую деятельность учреждений. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГПУ.

«Как было установлено, указанная организация в качестве классификационного общества обеспечивала наличие судовых документов на борту ряда судов под флагом Российской Федерации и других государств, которые нарушали режим временно оккупированных территорий, а также портовых сооружений, чем прямо способствовала их незаконному функционированию в закрытых портах Крыма», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас Министерство экономического развития и торговли Украины рассматривает еще одно письмо военной прокуратуры региона по фактам отправки украинским предприятием за границу ильменитовой руды. Конечным пунктом ее назначения, по данным прокуратуры, был аннексированный полуостров.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».