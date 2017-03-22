Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны вводит с 23 марта санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков, которые работают в Украине. Об этом говорится в постановлении НБУ, которое было принято накануне и обнародовано в среду, 22 марта.

На сайте НБУ сообщается, что постановление принято во исполнение решения СНБО от 15 марта.

«Постановление разработано с целью обеспечения реализации санкций, примененных к банкам, указанных в данном решении СНБО. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», – говорится в сообщении.

16 марта президент Украины ввел в действие решение СНБО, согласно которому санкции сроком на один год будут применены к ОАО «Сбербанк», ОАО «ВиЭс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ПАО «БМ БАНК» «в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».

7 марта «Сбербанк России» сообщил, что «готов к обслуживанию лиц, обратившихся с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР», во всех филиалах банка». В Национальном банке Украины заявили, что если информация об обслуживании российским «Сбербанком» владельцев «паспортов» ОРДЛО подтвердится, то НБУ будет инициировать введение в отношении этого банка санкций.