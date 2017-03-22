Будем сохранять санкции против России до деоккупации Крыма – конгрессмен США

США не признают незаконной аннексии Крыма и будут сохранять санкции в отношении России до деоккупации украинского полуострова. Об этом в комментарии «Голосу Америки» заявил конгрессмен-демократ Джерри Коннолли.

«Заявления Государственного департамента и нашего посла в ООН на сегодняшний день обнадеживающие. Мы собираемся сохранять санкции, пока продолжается незаконная оккупация Крыма. Пока у нас есть поддержка администрации Трампа в этом вопросе. И мы будем делать все возможное в Конгрессе, на уровне обеих партий, чтобы поддержать такую позицию», – отметил политик.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Вирджиния Джерри Коннолли внес в конгресс законопроект под названием «Запрет правительства США признавать аннексию Крыма Россией».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».