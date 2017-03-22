Нападение в Лондоне: полиция сообщает о не менее четырех погибших

Полиция в столице Великобритании заявила, что в результате нападения в Лондоне погибли не менее четырех человек. Среди них – двое травмированных автомобилем, на котором подозреваемый нападавший сбивал прохожих на Вестминстерском мосту, работник полиции охраны Вестминстерского дворца, которого нападавший ударил ножом, и сам подозреваемый, которого застрелила полиция.

Травмированных на данный момент по меньшей мере 20, сообщили в полиции, в том числе и ее сотрудники.

После сообщений о том, что нападавших могло быть двое, полиция заявила, что, вероятнее всего, он был один. Но контртеррористическое расследование продолжается, и в полиции не исключают причастности к нападению других лиц.

Нападение началось в 2 часа 40 минут по местному времени. Мужчина в машине на большой скорости сбивал прохожих на тротуарах популярного среди туристов Вестминстерского моста, затем, разбив автомобиль об ограждение комплекса зданий Вестминстерского дворца, бросился внутрь с ножом, ударил им одного из сотрудников полиции и был тяжело ранен ответным огнем, в результате чего погиб. Также умер раненый ножом работник полиции и двое из травмированных на мосту прохожих. Одну женщину спасли в тяжелом состоянии уже с воды реки Темзы. По словам врачей, у некоторых из пострадавших травмы «катастрофические».

Во Франции сообщили, что среди пострадавших было трое французских школьников-старшеклассников.

Данных о том, пострадали ли в результате нападения граждане Украины, пока нет.

В здании дворца во время нападения заседала Палата общин парламента, заседание которого прервали. Здание парламента перекрыли, к ней направились спецназовцы полиции. К месту событий прибыл вертолет скорой помощи и многочисленные машины скорой помощи. Заблокированных в здании парламента начали выпускать спустя несколько часов.

Премьер-министр Тереза Мэй, которая была в здании парламента во время нападения и не пострадала, созвала срочное заседание правительственного комитета экстренного реагирования на серьезные инциденты.

Также в ответ на нападения в Лондоне региональный парламент Шотландии, который вел в Эдинбурге дебаты о назначении нового референдума о независимости от Великобритании, прервал эти дебаты из уважения к пострадавшим.