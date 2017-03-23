Федерация футбола Украины (ФФУ) не намерена сотрудничать с футбольной организацией, которая работает в аннексированном Россией Крыму – Крымским футбольным союзом (КФС). Об этом в ответ на запрос Крым.Реалии сообщил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

«Никаких контактов, а тем более сотрудничества, с так называемым «Крымским футбольным союзом» ФФУ не поддерживает. Такое сотрудничество невозможно в принципе, поскольку «КФС» контролируется администрацией аннексированного Крыма. Представители УЕФА не обращались в ФФУ с инициативой о сотрудничестве с «КФС», – сообщил Костюченко.

В начале марта президент КФС Юрий Ветоха заявил о посредничестве Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в переговорах между КФС и ФФУ с целью «снять блокаду с крымского футбола».

Данное сообщение не стали комментировать в УЕФА.

«Мы не можем предоставить вам больше информации по этому поводу на этом этапе», – сообщил отдел УЕФА по связям с общественностью и СМИ на запрос Крым.Реалии.

При этом в ФФУ сообщили, что там «сотрудничают только с одной организацией, которая представляет футбольную общественность полуострова и была зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством Украины, – это Федерация футбола АР Крым».

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

