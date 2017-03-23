Радио Крым.Реалии: Кто отбирает у крымчан вещи на границе?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о постановлении Кабинета министров, ограничивающем провоз вещей через административную границу с Крымом. Правозащитники добились судебного решения о незаконности одного из пунктов постановления. О какой норме идет речь? Когда решение суда вступит в силу? Как это скажется на пересечении административной границы?

Об этом ведущий Александр Голубов говорит с юристом Хельсинского союза по правам человека Максимом Тимочко и советником Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олесей Цыбулько.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.