Чийгоз – Лутковской: Вы вселили надежду не только заключенным, но и другим гражданам Украины в Крыму

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз выступил с обращением к украинскому омбудсмену в связи с передачей Украине 12 заключенных из колоний аннексированного Крыма. Текст обращения опубликовала в Фейсбуке супруга Чийгоза Эльмира Аблялимова.

«Вы показали, что государство думает и умеет защищать своих граждан в стране, в которой, в общем-то, ни у кого нет надежды на какую-либо гуманность и справедливость. Вы вселили надежду, уверенность и гордость за свою страну – Украину, не только находящимся в заключении, но и людям, считающим себя гражданами Украины!» – написал Ахтем Чийгоз и пообещал успехов украинскому омбудсмену.

17 марта из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины передали 12 заключенных.

12 граждан Украины были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, до аннексии Крыма Россией. Они выразили желание на перемещение на украинский материк.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».