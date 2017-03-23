Россия отправила на Донбасс 63-й «гумконвой»

63-й «гумконвой» 23 марта пересекает российско-украинскую границу и прибывает в неконтролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей. Об этом заявляет МЧС России.

По данным российского ведомства, в составе «гумконвоя» 40 автомобилей, которые везут более 500 тонн гуманитарных грузов. «В составе груза детские продуктовые наборы», – утверждают российские спасатели.

Ранее в марте заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций России Владимир Артамонов сообщил, что конвои с «гуманитарной помощью» для жителей «юго-востока Украины» (так вопреки географическому расположению в России называют оккупированные районы Донбасса) с апреля будут отправлять один раз в месяц вместо двух. По словам чиновника, это связано «с достаточным удовлетворением потребностей» местных жителей в продуктах питания и лекарствах.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки «гуманитарной помощи». Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.