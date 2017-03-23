Власти Крыма хотят ускорить изъятие земель для строительства «Тавриды»

Сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной трасы «Таврида» в Бахчисарайском районе аннексированного Крыма планируют сократить. Соответствующий законопроект на очередной сессии подконтрольного России крымского парламента представила назначенный Кремлем министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, сообщает пресс-служба ведомства.

«Законопроектом предложено в случае отсутствия сведений о правах и правообладателях в ЕГРН (Едином государственном реестре налогоплательщиков – КР) и органах местного самоуправления сократить срок подачи заявлений граждан об учёте их прав на изымаемые земельные участки и имущество с 60 до 14 дней до даты принятия решения об изъятии. Также предложено уменьшить предоставляемый правообладателям изымаемого имущества срок с 90 до 20 дней для подписания соглашений об изъятии», – говорится в сообщении.

Анна Анюхина также добавила, что на данный момент правоустанавливающие документы имеются только на 403 изымаемых земельных участков из 676.

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года.

До этого депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.