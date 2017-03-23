Под Харьковом взрываются склады с оружием, объявлена эвакуация

В городе Балаклея Харьковской области, где расположены склады с оружием, ночью 23 марта начался пожар, вызвавший детонацию боеприпасов. Как говорится в сообщении министерства обороны Украины, это произошло в 2:45, а по данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса – немного позже, в 3:02.

«На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским», – говорится в сообщении на сайте украинского оборонного ведомства.

Как сообщил в Фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, на площадках базы вооружения хранилось ракетно-артиллерийское вооружение, а именно снаряды калибров 120 и 152 миллиметра.

«От места детонации путем установления блокировки организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов. Данных о жертвах среди людей нет. Учитывая возможность увеличения площадей детонации боеприпасов и их разлета, организована эвакуация местного населения», – отметил Матиос.

Главной причиной взрывов на складах оружия в Балаклее он назвал диверсию.

«По предварительным данным (теперь уже по результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области (которые находятся на месте происшествия), в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа 46 минут на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов», – написал Матиос.

В Балаклее живет до 30 тысяч человек, город окружен также несколькими селами.