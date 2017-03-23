В северо-западной части Черного моря с 20 по 22 марта прошли совместные тренировки украинского тральщика «Геническ» и кораблей соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2. Они включали тактическое маневрирование, тренировки по радиообмену, а также поиск и уничтожение мин (имитаторов). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины

«Основным достижением тренировки стало совершенствование взаимодействия в составе многонационального тактического соединения кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости, а также приобретение офицерами украинских ВМС опыта организации противоминной борьбы», – отметил начальник штаба-первый заместитель командующего ВМС ВС Украины Роман Гладкий.

Ранее сообщалось, что с 17 до 20 марта длился визит в порт Одессы кораблей соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2) – штабного корабля «Контр-адмирал К.Черницкий» («ORP KX CZERNICKI», ВМС Польши) , морских тральщиков «Дуэро» («ESPS DUERO», ВМС Испании), «Ротвейль» («FGS ROTTWEIL», ВМС Германии) и «Аланья» («TCG ALANYA», ВМС Турции).