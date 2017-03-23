В Крыму продолжаются суды по «делу Чийгоза» и «делу 26 февраля»

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя в четверг, 23 марта, пройдут заседания по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, а также по «делу 26 февраля». Об этом в Фейсбуке сообщает глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев.

«Сегодня, 23 марта, в 9.30 продолжится судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза. В 13.00 в Центральном районном суде г. Симферополя продолжится судебное заседание по «делу 26 февраля» в отношении Али Асанова, Мустафы Дегерменджи, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова», – написал Смедляев.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.