Служба безопасности Украины проверит, посещала ли аннексированный Крым участница «Евровидения-2017» от Армении Арцвик Арутюнян. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Мы очень внимательно относимся ко всей информации, которая звучит в СМИ относительно возможного незаконного пересечения границы той или иной личностью. Но все наши решения базируются исключительно на украинском законодательстве и (принимаются – КР) после тщательной проверки. Мы обязательно посмотрим, проверим, если у нас будут документальные подтверждения, будем принимать решение», – отметила Гитлянская.

Она добавила, что СБУ старается проверить всех, кто планирует приехать на «Евровидение-2017», но уточнила, что из-за большого количества людей «мы не сможем чисто физически всех проверить, но если есть какие-то сигналы, то, конечно, мы эту информацию не оставляем без внимания».

Гитлянская также призвала «не вестись на очередные российские фейки, которые умышленно (нагнетают – КР) ситуацию вокруг этого вопроса».

Ранее российские СМИ, ссылаясь на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, опубликовали информацию о том, что Служба безопасности Украины проверит всех участников конкурса «Евровидение-2017». Служба якобы выяснит, посещал ли тот или иной артист Крым после его аннексии Россией, и одной из первых такой проверке будет подвергнута представительница Армении Арцвик Арутюнян.

Сестра представительница Армении на «Евровидении-2017» Шогер Арутюнян заявила российским СМИ, что Арцвик Арутюнян не посещала аннексированный Крым. Сама исполнительница ситуацию пока не комментировала.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» обнародовали заявление, в котором выразили разочарование решением Украины не пускать в страну участницу от России Юлию Самойлову. Вместе с тем, в оргкомитете конкурса указали на необходимость уважать законы принимающей страны.

В пресс-службе Первого канала заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» 2018 года.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве.